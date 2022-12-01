Захватчики в шестнадцатый раз обстреляли предприятие ДТЭК
12:51 01 декабря Киев, Украина
В четверг, 1 декабря, оккупанты снова атаковали энергетические предприятия ДТЭК
, есть пострадавшие.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Сегодня российские войска совершили очередной обстрел
энергетических предприятий ДТЭК. В результате вражеской атаки ранены двое энергетиков", – говорится в сообщении.
Сотрудникам оказали необходимую помощь и доставили в больницу, их жизнь ничего не угрожает.
"За последние два месяца наши предприятия подверглись уже 16-ти террористических атак россии", – добавили в компании.
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