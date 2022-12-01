Захватчики в шестнадцатый раз обстреляли предприятие ДТЭК

12:51 01 декабря Киев, Украина

В четверг, 1 декабря, оккупанты снова атаковали энергетические предприятия ДТЭК, есть пострадавшие.

Об этом сообщает пресс-служба компании.
 
"Сегодня российские войска совершили очередной обстрел энергетических предприятий ДТЭК. В результате вражеской атаки ранены двое энергетиков", – говорится в сообщении.
 
Сотрудникам оказали необходимую помощь и доставили в больницу, их жизнь ничего не угрожает.
 
"За последние два месяца наши предприятия подверглись уже 16-ти террористических атак россии", – добавили в компании.