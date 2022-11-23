Захватчики ударили по объектам энергетической инфраструктуры в нескольких регионах Украины

Оккупанты в среду, 23 ноября, нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры в нескольких регионах Украины, среди них - Львовская и Винницкая области.
Во Львовской области электроподстанция получила два ракетных удара. Яворивский, Львовский и Червоноградский районы области остались без электроэнергии. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
Во Львовской области электроподстанция получила два ракетных удара. Яворивский, Львовский и Червоноградский районы области остались без электроэнергии. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
Виннитчина также пострадала от атак врага.
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