Захватчики ударили по объектам энергетической инфраструктуры в нескольких регионах Украины

17:35 23 ноября Киев, Украина

Оккупанты в среду, 23 ноября, нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры в нескольких регионах Украины, среди них - Львовская и Винницкая области.



Во Львовской области электроподстанция получила два ракетных удара. Яворивский, Львовский и Червоноградский районы области остались без электроэнергии. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Из-за ракетного удара по энергетическому объекту в области применяют экстренные отключения электроэнергии. Графики плановых отключений не действуют", - отметил он.

Виннитчина также пострадала от атак врага.