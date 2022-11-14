Захватчики ударили по Харькову ракетами С-300

В ночь на 14 ноября оккупанты нанесли по Харькову удар тремя ракетами, предварительно ЗРК С-300. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
В результате "прилета" в Индустриальном районе поврежден промышленный объект. Предварительно, без пострадавших.
Также за прошедшие сутки оккупанты обстреливали города Купянск, Волчанск и другие населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов, расположенные рядом с линией столкновения и границей с рф.
В Волчанске Чугуевского района поврежден жилой дом, в пгт Шевченково Купянского района - инфраструктурный объект и образовательное учреждение. Произошли пожары.
По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в Купянске с ранением госпитализированы мужчина 48 лет и женщина 26 лет.
В то же время продолжаются работы по разминированию территории области. За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 80 взрывоопасных предметов.
Однако глава ОВА предупреждает, что минная опасность в области остается очень высокой. В воскресенье в Дергачах на неизвестном взрывном устройстве взорвался и был госпитализирован с ранениями 45-летний мужчина. Кроме того, в селе Волохов Яр Чугуевского района получил ранение из-за подрыва на взрывном устройстве 54-летний мужчина.
В результате "прилета" в Индустриальном районе поврежден промышленный объект. Предварительно, без пострадавших.
Также за прошедшие сутки оккупанты обстреливали города Купянск, Волчанск и другие населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов, расположенные рядом с линией столкновения и границей с рф.
В Волчанске Чугуевского района поврежден жилой дом, в пгт Шевченково Купянского района - инфраструктурный объект и образовательное учреждение. Произошли пожары.
По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в Купянске с ранением госпитализированы мужчина 48 лет и женщина 26 лет.
В то же время продолжаются работы по разминированию территории области. За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 80 взрывоопасных предметов.
Однако глава ОВА предупреждает, что минная опасность в области остается очень высокой. В воскресенье в Дергачах на неизвестном взрывном устройстве взорвался и был госпитализирован с ранениями 45-летний мужчина. Кроме того, в селе Волохов Яр Чугуевского района получил ранение из-за подрыва на взрывном устройстве 54-летний мужчина.
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