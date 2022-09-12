Захватчики снова обстреляли три района Харьковщины

Харьков снова под ударами российских военных. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
Он призвал жителей находится в укрытиях.
Напомним, сегодня днем, 12 сентября, войска рф нанесли очередной удар по Харькову.
Как сообщает Офис генпрокурора, оккупанты обстреляли три района города. В Киевском районе повреждения получили административное здание. Один человек погиб, двое получили ранения.
В Основянском районе российские военные попали в предприятие. Частично разрушено здание, повреждены служебные автомобили и машины сотрудников. Получил ранение работник фирмы.
В Салтовском районе часть от кассетного снаряда попала в грунт рядом с жилым домом.
По предварительной информации, российская армия обстреляла Харьков из РСЗО Ураган.
Как отметил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, по последним данным, в результате дневного обстрела города пострадали шесть человек, четверо из них - в состоянии средней тяжести, у двоих - легкие ранения.
Напомним, сегодня днем, 12 сентября, войска рф нанесли очередной удар по Харькову.
Как сообщает Офис генпрокурора, оккупанты обстреляли три района города. В Киевском районе повреждения получили административное здание. Один человек погиб, двое получили ранения.
В Основянском районе российские военные попали в предприятие. Частично разрушено здание, повреждены служебные автомобили и машины сотрудников. Получил ранение работник фирмы.
В Салтовском районе часть от кассетного снаряда попала в грунт рядом с жилым домом.
По предварительной информации, российская армия обстреляла Харьков из РСЗО Ураган.
Как отметил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, по последним данным, в результате дневного обстрела города пострадали шесть человек, четверо из них - в состоянии средней тяжести, у двоих - легкие ранения.
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