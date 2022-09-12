Захватчики снова обстреляли три района Харьковщины

"В результате сегодняшнего обстрела Основянского и Киевского районов Харькова погиб 37-летний мужчина. По данным Центра экстренной медицинской помощи, ранения получили в общей сложности шесть человек, в том числе девушка 18 лет. Она и 33-летняя женщина получили легкие повреждения и не нуждались в госпитализации", - сообщил Синегубов.