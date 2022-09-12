Захватчики снова обстреляли три района Харьковщины

18:31 12 сентября Киев, Украина

Харьков снова под ударами российских военных. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

 
Он призвал жителей находится в укрытиях.

Напомним, сегодня днем, 12 сентября, войска рф нанесли очередной удар по Харькову.

Как сообщает Офис генпрокурора, оккупанты обстреляли три района города. В Киевском районе повреждения получили административное здание. Один человек погиб, двое получили ранения.

В Основянском районе российские военные попали в предприятие. Частично разрушено здание, повреждены служебные автомобили и машины сотрудников. Получил ранение работник фирмы.

В Салтовском районе часть от кассетного снаряда попала в грунт рядом с жилым домом.

По предварительной информации, российская армия обстреляла Харьков из РСЗО Ураган.

Как отметил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, по последним данным, в результате дневного обстрела города пострадали шесть человек, четверо из них - в состоянии средней тяжести, у двоих - легкие ранения.
 
"В результате сегодняшнего обстрела Основянского и Киевского районов Харькова погиб 37-летний мужчина. По данным Центра экстренной медицинской помощи, ранения получили в общей сложности шесть человек, в том числе девушка 18 лет. Она и 33-летняя женщина получили легкие повреждения и не нуждались в госпитализации", - сообщил Синегубов.