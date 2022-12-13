Захватчики снова нанесли ракетный удар по Никопольскому району

09:40 13 декабря Киев, Украина

В результате ночного обстрела рашистов Никопольского района повреждено десятки частных и многоэтажных домов, авто и линии электропередачи.



Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram.

"Россияне всю ночь терроризировали Никопольский район . Били из "Градов" и тяжелой артиллерии по трем общинам – Никопольской, Красногригорьевской и Марганецкой. Обошлось без погибших и раненых",- говорится в сообщении.



По словам главы ОВА, всего зафиксировано 7 обстрелов, во время которых захватчики выпустили более 50 снарядов по мирным городам и селам.



В Никополе оккупанты повредили десяток многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки, административные здания, магазин, линии электропередач. Обстрел вызвал пожар, но спасатели уже потушили огонь.



В Красногригорьевской общине повреждены более 10 частных домов и хозяйственных построек, а также электросети. Вражеский снаряд уничтожил гараж и легковой автомобиль.



В Марганецкой общине последствия атаки уточняются.