Захватчики снова нанесли ракетный удар по Никопольскому району

09:40 13 декабря Киев, Украина

В результате ночного обстрела рашистов Никопольского района повреждено десятки частных и многоэтажных домов, авто и линии электропередачи.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram.
 
"Россияне всю ночь терроризировали Никопольский район. Били из "Градов" и тяжелой артиллерии по трем общинам – Никопольской, Красногригорьевской и Марганецкой. Обошлось без погибших и раненых",- говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, всего зафиксировано 7 обстрелов, во время которых захватчики выпустили более 50 снарядов по мирным городам и селам.

В Никополе оккупанты повредили десяток многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки, административные здания, магазин, линии электропередач. Обстрел вызвал пожар, но спасатели уже потушили огонь.

В Красногригорьевской общине повреждены более 10 частных домов и хозяйственных построек, а также электросети. Вражеский снаряд уничтожил гараж и легковой автомобиль.

В Марганецкой общине последствия атаки уточняются.
 