Захватчики понесли серьезные потери в районе Красногоровки: 63 единицы уничтоженной техники

17:09 18 октября Киев, Украина

По данным интерактивной онлайн-карты боевых действий в Украине, Deepstate, российские оккупанты понесли значительные потери в районе села Красногоровка на Авдеевском направлении. Спутниковые снимки подтверждают уничтожение 63 единиц военной техники.

"Проанализировав изменения на спутниковых снимках, была зафиксирована потеря более шести десятков единиц техники. Практически всё вооружение было уничтожено в районе Красногоровки и на подъезде к населенному пункту", - говорится в сообщении Deepstate.

Специалисты отмечают, что оценить потери в живой силе врага сложно, но только на этом участке боевых действий, по их данным, потери российских силовиков измеряются сотнями.



Эта атака также стала свидетельством неэффективности тактики "бронированных кулаков", при которой сторона концентрирует технику, надеясь на преимущество в ней. Подобные события, такие как разбитые колонны в Малой Токмачке, Вербовом, Роботино, Старомайорске, Новодонецке, Ровнополе, а также атаки на колонны противника в Угледаре, Новоегоровке, Макеевке, Андреевке, Марьинке и теперь в Красногоровке и Водяном-Первомайске, свидетельствуют о неэффективности этой тактики.