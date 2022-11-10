Захватчики ограбили ограбили церковь ПЦУ в Энергодаре, украдено семь старинных икон

Военные преступники вывезли семь православных икон конца XVIII - начала XIX века под видом "предотвращения попытки" их вывоза. Об этом сообщил Центр национального сопротивления (ЦНС) в четверг, 10 ноября.
Вывоз икон "в музей", по факту означает дальнейший их вывоз в рф, подчеркивают в ЦНС.
Там также добавили, что захватчики активно грабят музейные фонды Украины.
В частности, российские агрессоры ограбили музеи Крыма, Донецкой, Херсонской, Луганской областей и те же музеи Мелитополя.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии