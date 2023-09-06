Захватчики обстреляли Запорожскую область, погибли мирные жители

Россияне в очередной раз обстреляли населенные пункты Запорожской области. В результате погибла жительница Пологовского района, еще два человека получили ранения.
Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Запорожской области в пятницу, 11 августа.
В результате попадания российских снарядов разрушены жилые дома в Орехове, Преображенке, Малой Токмачке и близлежащих селах.
Атака российских военных преступников стала причиной гибели 70-летней женщины. Еще два человека, жители сел Преображенка и Малая Токмачка, получили ранения ног, они госпитализированы.
По этим фактам открыты уголовные производства. Сейчас продолжается расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Запорожской области в пятницу, 11 августа.
В результате попадания российских снарядов разрушены жилые дома в Орехове, Преображенке, Малой Токмачке и близлежащих селах.
Атака российских военных преступников стала причиной гибели 70-летней женщины. Еще два человека, жители сел Преображенка и Малая Токмачка, получили ранения ног, они госпитализированы.
По этим фактам открыты уголовные производства. Сейчас продолжается расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
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