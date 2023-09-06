Захватчики обстреляли Запорожскую область, погибли мирные жители

19:24 11 августа Киев, Украина

Россияне в очередной раз обстреляли населенные пункты Запорожской области. В результате погибла жительница Пологовского района, еще два человека получили ранения.



Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Запорожской области в пятницу, 11 августа.



В результате попадания российских снарядов разрушены жилые дома в Орехове, Преображенке, Малой Токмачке и близлежащих селах.



Атака российских военных преступников стала причиной гибели 70-летней женщины. Еще два человека, жители сел Преображенка и Малая Токмачка, получили ранения ног, они госпитализированы.



По этим фактам открыты уголовные производства. Сейчас продолжается расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.