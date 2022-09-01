Захватчики не прекращают обстреливать Николаевщину

09:14 26 августа Киев, Украина

Оккупанты не прекращают обстреливать Николаев и область. Ночью, 26 августа, около 3:30 взыры были слышны в областном центре.

А днем, 25 августа, в 14:25 обстрелам подверглось село Лупарево Галицыновской громады. Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким.



В результате возник пожар хозяйственной постройки. Обошлось без пострадавших.



Также в четверг, 25 августа, ориентировочно в 10:00, 20:30, 23:30 и сегодня, 26 августа, около 05:30 были "прилеты" в селах Широкое и Красная Долина Широковской громады. Попадания были преимущественно за пределами населенных пунктов. Повреждены две сельхозпостройки домохозяйств. Пострадавших нет.



Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской громады. Вечером 25 августа ориентировочно в 18:10 были обстрелы пгт Березнеговатое. По информации ОК Юг, удар был нанесен реактивными системами залпового огня Ураган.