Захватчики нанесли ракетный удар по Николаеву

В ночь на 22 сентября агрессор нанес новые ракетные удары по Николаеву, повредив жилые дома и гражданскую инфраструктуру.
Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram и мэр города Александр Сенкевич в Telegram.
Около 01:21 в результате ракетного удара возник пожар на складе. По словам Кима, обошлось без жертв и пострадавших.
Мэр города Александр Сенкевич подтвердил, что обстрелам подверглись несколько районов Николаева, в результате чего пострадала гражданская инфраструктура и жилые дома.
Мэр города Александр Сенкевич подтвердил, что обстрелам подверглись несколько районов Николаева, в результате чего пострадала гражданская инфраструктура и жилые дома.
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