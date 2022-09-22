Захватчики нанесли ракетный удар по Николаеву

10:45 22 сентября Киев, Украина

В ночь на 22 сентября агрессор нанес новые ракетные удары по Николаеву, повредив жилые дома и гражданскую инфраструктуру.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в Telegram и мэр города Александр Сенкевич в Telegram.

"Около 00:15 Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу , в первую очередь зенитно-ракетными системами С-300. В результате чего повреждены многоэтажные дома, выбиты окна, газопровод, водопровод, двор кинотеатра и театра, административные здания",- отметил Ким.

Около 01:21 в результате ракетного удара возник пожар на складе. По словам Кима, обошлось без жертв и пострадавших.



Мэр города Александр Сенкевич подтвердил, что обстрелам подверглись несколько районов Николаева, в результате чего пострадала гражданская инфраструктура и жилые дома.