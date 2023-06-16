Захватчики нанесли бомбовый удар по Орехову: жертвы среди местных жителей

В понедельник, 12 июня, российские захватчики нанесли бомбовый удар по городу Орехов. Запорожская областная государственная администрация сообщает о жертвах среди местных жителей.
По информации, три управляемые авиабомбы врага поразили территорию города, приводя к разрушению частных домов и коммуникаций.
По информации, три управляемые авиабомбы врага поразили территорию города, приводя к разрушению частных домов и коммуникаций.
Напомним, что за последние сутки российские силы 74 раза обстреляли Запорожскую область, применяя ракетные системы залпового огня и артиллерию. В результате вражеской атаки по Новоселовке пострадала 50-летняя женщина.
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