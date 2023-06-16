Захватчики нанесли бомбовый удар по Орехову: жертвы среди местных жителей

18:18 12 июня Киев, Украина

В понедельник, 12 июня, российские захватчики нанесли бомбовый удар по городу Орехов. Запорожская областная государственная администрация сообщает о жертвах среди местных жителей.

По информации, три управляемые авиабомбы врага поразили территорию города, приводя к разрушению частных домов и коммуникаций.
 
"К сожалению, один 48-летний мужчина погиб от полученных травм, а 32-летнего раненного оперативно доставили в медучреждение", - говорится в официальном сообщении.

Напомним, что за последние сутки российские силы 74 раза обстреляли Запорожскую область, применяя ракетные системы залпового огня и артиллерию. В результате вражеской атаки по Новоселовке пострадала 50-летняя женщина.