Захватчики на Херсонщине усилили фильтрационные мероприятия

В Херсонской области оккупанты еще больше усилили фильтрационные мероприятия.
Об этом сообщил первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский.
Как сообщает Соболевский, россияне задерживают волонтеров гуманитарных центров, которые продолжали работать, насколько это было возможно, задерживают подозреваемых в нанесении патриотических надписей и расклеивании листовок, а также фермеров, которые до сих пор отказывались перерегистрировать свой бизнес на «юрисдикцию» захватчиков.
Соболевский призвал жителей области соблюдать максимальную осторожность, беречь жизнь и здоровье.
Соболевский призвал жителей области соблюдать максимальную осторожность, беречь жизнь и здоровье.
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