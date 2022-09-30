Захватчики на Херсонщине усилили фильтрационные мероприятия

18:02 30 сентября Киев, Украина

В Херсонской области оккупанты еще больше усилили фильтрационные мероприятия.



Об этом сообщил первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

"Последние две недели оккупанты усилили фильтрационные мероприятия по отношению к патриотически настроенному населению Херсонщины", - говорится в сообщении.

Как сообщает Соболевский, россияне задерживают волонтеров гуманитарных центров, которые продолжали работать, насколько это было возможно, задерживают подозреваемых в нанесении патриотических надписей и расклеивании листовок, а также фермеров, которые до сих пор отказывались перерегистрировать свой бизнес на «юрисдикцию» захватчиков.



Соболевский призвал жителей области соблюдать максимальную осторожность, беречь жизнь и здоровье.