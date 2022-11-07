Захватчики массово заселяют Мелитополь россиянами, чеченцами и осетинами - мэр

16:55 07 ноября Киев, Украина





Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.



Мэр сообщает, что в городе осталось 50-60 тысяч местного населения, многих из них захватчики выгоняют из домов и квартир. В дома эвакуировавшихся мелитопольцев оккупанты массово заселяют россиян, чеченцов и осетинов, а также выселяя тех, кто остался в городе и районе.Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.Мэр сообщает, что в городе осталось 50-60 тысяч местного населения, многих из них захватчики выгоняют из домов и квартир.

"Более половины жителей Мелитополя эвакуировались на подконтрольную Украине территорию или за границу. В городе осталось до 60 тыс. мелитопольцев. В то же время город и район массово заселили оккупанты из рф - россияне, чеченцы, осетины и т.д.", - сообщил он.

Захватчики продолжают выселять из домов украинцев и строить оборонительные укрепления.

"В селе Поляновка Мелитопольского района они "попросили" жителей переехать в другие населенные пункты. Через соседнюю Акимовку завезли в Поляновку бетонные плиты, снятые с водного канала, и превращают окружающую территорию в форпост", - рассказал Федоров.

Мэр также сообщает, что россияне продолжают использовать гражданских как живой щит: в городах и селах они расставляют военную технику рядом с домами местных жителей.