Захватчики массово заселяют Мелитополь россиянами, чеченцами и осетинами - мэр

В дома эвакуировавшихся мелитопольцев оккупанты массово заселяют россиян, чеченцов и осетинов, а также выселяя тех, кто остался в городе и районе.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
Мэр сообщает, что в городе осталось 50-60 тысяч местного населения, многих из них захватчики выгоняют из домов и квартир.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
Мэр сообщает, что в городе осталось 50-60 тысяч местного населения, многих из них захватчики выгоняют из домов и квартир.
Захватчики продолжают выселять из домов украинцев и строить оборонительные укрепления.
Мэр также сообщает, что россияне продолжают использовать гражданских как живой щит: в городах и селах они расставляют военную технику рядом с домами местных жителей.
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