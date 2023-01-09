Захватчики дважды за ночь накрыли огнем Никопольский район

08:48 09 января Киев, Украина

Войска рф дважды за ночь нанесли ракетный обстрел из тяжелой артиллерии по Никопольскому району Днепропетровской области.



Об этом 9 января сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.



Он уточнил, что под прицелом врага находились две общины – Красногригорьевская и Марганецкая.