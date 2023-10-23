Захватчики атаковали теплоэлектростанцию, оборудование повреждено - ДТЭК

Вечером воскресенья, 22 октября, российская армия провела атаку на одну из теплоэлектростанций ДТЭК, что привело к серьезным повреждениям на предприятии.
Об этом сегодня сообщает пресс-центр ДТЭК.
Об этом сегодня сообщает пресс-центр ДТЭК.
Следует отметить, что в результате атаки не пострадали люди. Однако оборудование на предприятии было серьезно повреждено.
После окончания обстрелов, сотрудники энергетической компании приступили к ликвидации последствий атаки.
ДТЭК подчеркнула свое решимость продолжать работу для обеспечения надежности украинской энергосистемы, несмотря на вражеские атаки. Компания также сотрудничает с Национальной энергетической компанией "Укрэнерго" для координации усилий в этом направлении.
После окончания обстрелов, сотрудники энергетической компании приступили к ликвидации последствий атаки.
ДТЭК подчеркнула свое решимость продолжать работу для обеспечения надежности украинской энергосистемы, несмотря на вражеские атаки. Компания также сотрудничает с Национальной энергетической компанией "Укрэнерго" для координации усилий в этом направлении.
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