Захватчики атаковали теплоэлектростанцию, оборудование повреждено - ДТЭК

11:43 23 октября Киев, Украина





Об этом сегодня сообщает пресс-центр ДТЭК. Вечером воскресенья, 22 октября, российская армия провела атаку на одну из теплоэлектростанций ДТЭК , что привело к серьезным повреждениям на предприятии.Об этом сегодня сообщает пресс-центр ДТЭК.

"Вчера вечером, 22 октября, одна из теплоэлектростанций ДТЭК была атакована и повреждена в результате обстрелов",- говорится в сообщении.

Следует отметить, что в результате атаки не пострадали люди. Однако оборудование на предприятии было серьезно повреждено.



После окончания обстрелов, сотрудники энергетической компании приступили к ликвидации последствий атаки.



ДТЭК подчеркнула свое решимость продолжать работу для обеспечения надежности украинской энергосистемы, несмотря на вражеские атаки. Компания также сотрудничает с Национальной энергетической компанией "Укрэнерго" для координации усилий в этом направлении.