"Захват самолета": в Ровно провели антитеррористические учения

На территории международного аэропорта "Ровно" прошли тактико-специальные учения, спецслужбы отрабатывали ситуацию захвата террористами самолета с экипажем.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Отмечается, что в мероприятиях приняли участие региональные подразделения СБУ, Национальной полиции, Госспецсвязи, Национальной гвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Вооруженных Сил Украины, Госпогранслужбы, а также представители местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.
Целью проведения учений стала проверка и повышение уровня межведомственного взаимодействия в условиях вероятной диверсионной и террористической угроз.
Добавляется, что представители Координационной группы детально проанализировали каждую фазу учений и отметили эффективность задействованных подразделений. Также участникам тренировок были предоставлены дополнительные рекомендации по повышению уровня готовности по противодействию террористическим угрозам.
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