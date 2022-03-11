"Захват самолета": в Ровно провели антитеррористические учения

19:09 16 октября Киев, Украина

На территории международного аэропорта "Ровно" прошли тактико-специальные учения, спецслужбы отрабатывали ситуацию захвата террористами самолета с экипажем.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Служба безопасности Украины провела на территории международного аэропорта "Ровно" тактико-специальные учения по нейтрализации условных террористов, которые по легенде тренировок захватили самолет с экипажем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в мероприятиях приняли участие региональные подразделения СБУ, Национальной полиции, Госспецсвязи, Национальной гвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Вооруженных Сил Украины, Госпогранслужбы, а также представители местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.



Целью проведения учений стала проверка и повышение уровня межведомственного взаимодействия в условиях вероятной диверсионной и террористической угроз.

"Участники собрания отработали алгоритм совместных действий по нейтрализации "террористов", которые по легенде учений захватили АН-12 с экипажем самолета. В ходе операции силовики провели комплекс мероприятий по обезвреживанию условных террористов", - рассказали в СБУ.

Добавляется, что представители Координационной группы детально проанализировали каждую фазу учений и отметили эффективность задействованных подразделений. Также участникам тренировок были предоставлены дополнительные рекомендации по повышению уровня готовности по противодействию террористическим угрозам.