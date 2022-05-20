Зафиксированы прилеты на Черниговщине и Сумщине
20:13 20 мая Киев, Украина
20 мая российские вооенные обстреляли наслеленные пункты Черниговской и Сумской областей.
Об этом сообщило оперативное командование Север.
"Около 14:35 наблюдатели зафиксировали 4 "прихода", вероятно, из миномета
калибра 120 мм в районе населенного пункта Гремяч (Черниговщина). Уже почти в 14:50 было зафиксировано 4 "прихода" также, вероятно, из миномета в район населенного пункта Середино-Буда (Сумщина). Потерь среди личного состава и техники нет",- говориться в сообщении.
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