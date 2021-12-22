Задержаны подозреваемые в убийстве двух мужчин, найденных у школы в Днепре

13:00 22 Декабрь Киев, Украина

Вчера, 21 декабря, утром возле одной из школ города Днепр были найдены тела двух жестоко убитых мужчин. На трупах были видны многочисленные побои и ножевые ранения, у одного мужчины до неузнаваемости было обезображено лицо. По горячим следам полиции удалось задержать подозреваемых.

В преступлении подозреваются трое молодых парней и девушка. Накануне молодежь отмечала день рождения и изрядно выпили. Выйдя на поиски приключений, они заметили двух бездомных.

Один из молодых людей без всякой причины стал избивать и наносить ножевые раны несчастным. Лица пострадавших он изувечил, бросая в них кусок бетонной плиты.

При обыске у одного из задержанных был изъят нож – возможное орудие убийства.

По факту заведено уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство) УК Украины. Виновным угрожает срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

На данный момент ведутся следственные мероприятия.