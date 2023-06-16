Задержаны организаторы схемы поставок военного оборудования в россию

19:08 01 июня Киев, Украина

Служба безопасности раскрыла теневую схему продажи украинских товаров для российской военной промышленности.



В результате операции, проведенной 1 июня, задержаны организаторы сделки, сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ).



По информации ведомства, житель Сумской области, владелец предприятия по производству электротехнического оборудования, совместно с сообщником из Киева, зарегистрированным как внутренний переселенец из Луганска, организовали серийное производство стартеров для российской железной дороги.

Злоумышленники обходили контрольно-пропускные пункты на границе и поставляли продукцию в россию небольшими партиями. На территории рф их российские партнеры принимали товар и направляли его предприятиям "росзализныци", включая временно оккупированный Крым.



Установлено, что приобретенные запчасти использовались для ремонта локомотивов, которыми осуществлялась переброска российских войск. Оба организатора были задержаны при попытке переправки новой партии стартеров в россию, и против них возбуждено уголовное дело по статьям "пособничество государству-агрессору" и "предварительное сговор группой лиц".



В настоящее время злоумышленники находятся под стражей и им грозит до 12 лет тюремного заключения.