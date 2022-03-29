Задержаны хакеры, помогавшие студентам

13:40 09 ноября Киев, Украина

СБУ арестовала группу молодых людей, которые незаконно внедрялись во внутреннюю работу компьютерных программ ВУЗов Винницкой области, получали доступ к документации, которая содержала ответы на экзаменационные вопросы, а после распространяли эти данные с целью наживы.



Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники противоправно меняли официальную информацию учебных заведений и получали доступ к файлам, которые содержат, в частности, ответы на экзаменационные билеты. Незаконно полученную информацию они реализовывали за денежное вознаграждение.



Для блокирования работы вузов во время сдачи экзаменов, организаторы также осуществляли DDoS-атаки на информационно-телекоммуникационные системы учебных заведений.



В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины, правоохранители изъяли компьютерную технику, sim-карты операторов сотовой связи с доказательствами противоправной деятельности, а также банковские платежные карточки, на которые поступали деньги от сделки.