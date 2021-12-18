Задержаны грабители взорвавшие автомобиль "Укрпочты"

19:28 10 Июль Киев, Украина

Усилиями сотрудников полиции, были задержаны трое подозреваемых в вооруженном ограблении автомобиля "Укрпочты" в Полтавской области.
Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
"Сотрудниками уголовного розыска Национальной полиции были задержаны трое граждан, которые обоснованно подозреваются в дерзком ограблении автомобиля Укрпочты. Тех самых, которые украли 2 миллиона 700 тысяч гривен", - сообщил чиновник.
По словам Геращенко, пострадавший в результате взрыва водитель автомобиля "Укрпочты" до сих пор находится в реанимации.

/>Полиция продолжает устанавливать и других лиц, причастных к этому "дерзкому преступлению в качестве наводчиков и пособников", добавил Геращенко.

Напомним, что вблизи села Тишки Лубенского района грабители взорвали автомобиль "Укрпочты". В результате взрыва двое сотрудников компании получили ранения и были госпитализированы. Грабители забрали у сотрудников "Укрпочты" табельный пистолет, телефоны и сумку с деньгами, после чего скрылись с места преступления.