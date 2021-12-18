Задержаны грабители взорвавшие автомобиль "Укрпочты"

19:28 10 Июль Киев, Украина

Усилиями сотрудников полиции, были задержаны трое подозреваемых в вооруженном ограблении автомобиля "Укрпочты" в Полтавской области.

Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Сотрудниками уголовного розыска Национальной полиции были задержаны трое граждан, которые обоснованно подозреваются в дерзком ограблении автомобиля Укрпочты. Тех самых, которые украли 2 миллиона 700 тысяч гривен", - сообщил чиновник.