Задержаны грабители взорвавшие автомобиль "Укрпочты"

Усилиями сотрудников полиции, были задержаны трое подозреваемых в вооруженном ограблении автомобиля "Укрпочты" в Полтавской области.
Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
По словам Геращенко, пострадавший в результате взрыва водитель автомобиля "Укрпочты" до сих пор находится в реанимации.
/>Полиция продолжает устанавливать и других лиц, причастных к этому "дерзкому преступлению в качестве наводчиков и пособников", добавил Геращенко.
Напомним, что вблизи села Тишки Лубенского района грабители взорвали автомобиль "Укрпочты". В результате взрыва двое сотрудников компании получили ранения и были госпитализированы. Грабители забрали у сотрудников "Укрпочты" табельный пистолет, телефоны и сумку с деньгами, после чего скрылись с места преступления.
/>Полиция продолжает устанавливать и других лиц, причастных к этому "дерзкому преступлению в качестве наводчиков и пособников", добавил Геращенко.
Напомним, что вблизи села Тишки Лубенского района грабители взорвали автомобиль "Укрпочты". В результате взрыва двое сотрудников компании получили ранения и были госпитализированы. Грабители забрали у сотрудников "Укрпочты" табельный пистолет, телефоны и сумку с деньгами, после чего скрылись с места преступления.
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