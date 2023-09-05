Задержаны чиновники, помогавшие уклонистам избежать призыва и бежать за границу

14:41 26 августа Киев, Украина

После ряда громких разоблачений коррумпированных глав военкоматов очередь дошла до глав военно-врачебных комиссий. Как сообщила 26 августа пресс-служба СБУ, в ходе оперативных мероприятий в Киеве, Одессе и Харьковской области Службой безопасности были задержаны четверо военных чиновников, которые помогали уклонистам избежать призыва и бежать за границу.

Отмечается, что должностные лица предлагали военнообязанным избежать мобилизации на основании фиктивных документов о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.

"Стоимость таких "услуг" составляла до десяти тысяч долларов с одного человека. Сумма зависела от сроков "решения вопросов" и финансовых возможностей "клиентов"", - уточнили в спецслужбе.

В Киеве были задержаны начальник районного военкомата и председатель одной из военно-врачебных комиссий, которые продавали фальшивые медсправки о наличии тяжелых диагнозов.

На Харьковщине разоблачили руководителя районного военкомата, который "заработал" на потенциальных призывниках более 11 миллионов гривен. К незаконной деятельности он привлек трех чиновников местной больницы.

В Одессе киберспециалисты СБУ ликвидировали коррупционную схему, к организации которой причастен секретарь местной военно-врачебной комиссии. Вместе со столичным адвокатом и двумя сообщниками они наладили масштабный сбыт фальсифицированных документов о непригодности к военной службе.

Злоумышленникам грозит до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, во Львовской области задержали работницу ТЦК, которая помогала уклониться от призыва за 1000 долларов.