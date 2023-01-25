Задержанный коллаборант из Николаевщины пытался откупиться от тюрьмы

12:33 25 января Киев, Украина

СБУ на Николаевщине задержала преспешника оккупантов, который хотел откупиться от тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Злоумышленником является житель Снигиревки Николаевской области, который после захвата города поддержал российских оккупантов и помогал им продавать награбленное имущество украинцев", - отмечают в СБУ.

Сообщается, что во время досудебного расследования фигурант предложил деньги следователю СБУ за "содействие" для избежания уголовной ответственности.

"После получения предложения офицер украинской спецслужбы сразу доложил об этом своему руководству. Правоохранители разоблачили фигуранта на попытке передачи первой части неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

Коллаборант дополнительно уведомлен о подозрении в предложении взятки. Решается вопрос передачи материалов производства в суд.