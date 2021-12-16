Задержанных россиян выдворили из Украины

Ранее полиция Украины сообщила, что в ходе спецоперации в Киеве были задержаны двое россиян по подозрению в планировании преступлений
Власти Украины выдворили за пределы страны двух граждан России, задержанных накануне полицией. Об этом в среду сообщил департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.
Напомним! Во вторник, 7 июля, полиция Украины сообщила, что в ходе спецоперации в Киеве были задержаны двое россиян по подозрению в планировании преступлений. По данным полиции, они якобы "прибыли с целью совершения ряда тяжких преступлений для дестабилизации ситуации на Украине".
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