Задержанных россиян выдворили из Украины

Ранее полиция Украины сообщила, что в ходе спецоперации в Киеве были задержаны двое россиян по подозрению в планировании преступлений

Власти Украины выдворили за пределы страны двух граждан России, задержанных накануне полицией. Об этом в среду сообщил департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

"8 июля оперативники департамента стратегических расследований с сотрудниками Государственной миграционной службы Украины принудительно выдворили двух граждан Российской Федерации за пределы страны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Напомним! Во вторник, 7 июля, полиция Украины сообщила, что в ходе спецоперации в Киеве были задержаны двое россиян по подозрению в планировании преступлений. По данным полиции, они якобы "прибыли с целью совершения ряда тяжких преступлений для дестабилизации ситуации на Украине".