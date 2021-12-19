Задержанные ФСБ "агенты украинских спецслужб" оказались семьей из Тернопольщины и торговцем кофе

Задержанные накануне ФСБ в России якобы агенты СБУ и военной разведки оказались 23-летним киевлянином и семьей Ковалей из Тернопольщины.
Об этом сообщает Медуза.
В общении с журналистами киевлянка Милана Цилык сказала, что услышала на опубликованном ФСБ видео признаний голос своего сына Александра, который перестал выходить на связь в октябре, после того, как уехал в РФ с деловой поездкой, связанной с продажей кофе. Российские силовики утверждают, что 23-летний Александр Цилык якобы занимался организацией теракта в РФ.
Женщина рассказала, что сына она объявила в розыск в Украине, а вскоре после исчезновения обратилась в посольство.
Об этом сообщает Медуза.
В общении с журналистами киевлянка Милана Цилык сказала, что услышала на опубликованном ФСБ видео признаний голос своего сына Александра, который перестал выходить на связь в октябре, после того, как уехал в РФ с деловой поездкой, связанной с продажей кофе. Российские силовики утверждают, что 23-летний Александр Цилык якобы занимался организацией теракта в РФ.
Женщина рассказала, что сына она объявила в розыск в Украине, а вскоре после исчезновения обратилась в посольство.
Мать киевлянина не исключает, что ее сына могли вынудить оболгать себя: “Я видела видео показаний, сын читал по всей видимости ранее заготовленный текст и видела, что на него оказывали давление».
Что касается двух других задержанных, то Зиновий и Игорь Ковали – отец и сын из Тернопольщины, которые приехали в РФ якобы, чтобы за 10 тысяч долларов "сделать фото теплоэлектростанции, автомобильных и ж/д мостов" по заданию СБУ, оказались не единственными "шпионами" в семье, из видеопризнания мужчин становится понятным, что в семье все трое, включая мать, "являются агентами СБУ".
По версии силовиков РФ, СБУ завербовала 22-летнего Игоря Коваля и 6 октября 2021 года он встретился в Тернополе со своим вербовщиком, для выбора оперативного псевдонима и написания расписки о сотрудничестве с СБУ.
В тот же день, как убеждают российские силовики, дома у Коваля, по его словам, произошел странный разговор с отцом: тот спросил сына, как прошел разговор с вербовщиком, а потом признался, что и сам сотрудничает с СБУ под псевдонимом Бык. К разговору в какой-то момент присоединилась и мать Игоря Ирина, тоже признавшаяся сыну в сотрудничестве с украинскими спецслужбами под псевдонимом "Школа".
Во время задержания у Зиновия и Игоря Ковалев ФСБ якобы обнаружила оружие, которое, по словам опрошенного журналистами эксперта, можно купить в любом оружейном магазине.
СБУ утверждение о задержании своих агентов назвало фейком, который следует рассматривать исключительно, как гибридную войну, в которой информпропаганда и распространение лжи играют важную роль.
Что касается двух других задержанных, то Зиновий и Игорь Ковали – отец и сын из Тернопольщины, которые приехали в РФ якобы, чтобы за 10 тысяч долларов "сделать фото теплоэлектростанции, автомобильных и ж/д мостов" по заданию СБУ, оказались не единственными "шпионами" в семье, из видеопризнания мужчин становится понятным, что в семье все трое, включая мать, "являются агентами СБУ".
По версии силовиков РФ, СБУ завербовала 22-летнего Игоря Коваля и 6 октября 2021 года он встретился в Тернополе со своим вербовщиком, для выбора оперативного псевдонима и написания расписки о сотрудничестве с СБУ.
В тот же день, как убеждают российские силовики, дома у Коваля, по его словам, произошел странный разговор с отцом: тот спросил сына, как прошел разговор с вербовщиком, а потом признался, что и сам сотрудничает с СБУ под псевдонимом Бык. К разговору в какой-то момент присоединилась и мать Игоря Ирина, тоже признавшаяся сыну в сотрудничестве с украинскими спецслужбами под псевдонимом "Школа".
Во время задержания у Зиновия и Игоря Ковалев ФСБ якобы обнаружила оружие, которое, по словам опрошенного журналистами эксперта, можно купить в любом оружейном магазине.
СБУ утверждение о задержании своих агентов назвало фейком, который следует рассматривать исключительно, как гибридную войну, в которой информпропаганда и распространение лжи играют важную роль.
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