Задержанному год назад шпиону "ЛНР" присудили 8 лет лишения свободы

Задержанный еще весной прошлого года житель оккупированного Северодонецка и подозреваемый в шпионаже в пользу российских боевиков, приговорен к восьми годам лишения свободы по статье - госизмена.
Об этом в среду, 21 июля, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Прокуроры доказали, что в 2018 году гражданин был завербован сотрудниками так называемого "министерства государственной безопасности ЛНР". По заданию спецслужбы агент должен был собрать данные о разработках военного вооружения в ракетостроительной отрасли. Для этого он наладил контакты с украинскими военнослужащими в районе проведения ООС, которые имели доступ к информации с грифом "секретно".
Прокуроры доказали, что в 2018 году гражданин был завербован сотрудниками так называемого "министерства государственной безопасности ЛНР". По заданию спецслужбы агент должен был собрать данные о разработках военного вооружения в ракетостроительной отрасли. Для этого он наладил контакты с украинскими военнослужащими в районе проведения ООС, которые имели доступ к информации с грифом "секретно".
Отмечается, что такое наказание назначено Лисичанским городским судом Луганской области в связи с тем, что обвиняемый активно способствовал раскрытию преступления.
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