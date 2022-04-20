Задержанному год назад шпиону "ЛНР" присудили 8 лет лишения свободы

13:53 21 июля Киев, Украина

Задержанный еще весной прошлого года житель оккупированного Северодонецка и подозреваемый в шпионаже в пользу российских боевиков, приговорен к восьми годам лишения свободы по статье - госизмена

Об этом в среду, 21 июля, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.



Прокуроры доказали, что в 2018 году гражданин был завербован сотрудниками так называемого "министерства государственной безопасности ЛНР". По заданию спецслужбы агент должен был собрать данные о разработках военного вооружения в ракетостроительной отрасли. Для этого он наладил контакты с украинскими военнослужащими в районе проведения ООС, которые имели доступ к информации с грифом "секретно".

"За денежное вознаграждение агент предложил военным предоставить секретную документацию о современном ракетном комплексе. Во время фотографирования и пересылки сотрудникам ФСБ РФ имитационной документации в мае 2020 мужчину задержали. За выполнение задания он должен был получить 10 тысяч долларов США", - сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что такое наказание назначено Лисичанским городским судом Луганской области в связи с тем, что обвиняемый активно способствовал раскрытию преступления.