Задержание и незаконные обыски в Крыму: Нацполиция открыла уголовное производство против оккупационных силовиков

18:01 09 Февраль Киев, Украина





Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Нацполиция возбудила производство по ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса (нарушение неприкосновенности жилья). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.



Как отмечается в сообщении, по результатам незаконных обысков оккупационные правоохранители в неизвестном направлении вывезли четырех крымских татар. Прокуратура Автономной Республики Крым возбудила уголовное производство из-за обысков и задержания четырех крымских татар утром девятого февраля.Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Нацполиция возбудила производство по ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса (нарушение неприкосновенности жилья). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.Как отмечается в сообщении, по результатам незаконных обысков оккупационные правоохранители в неизвестном направлении вывезли четырех крымских татар.

“В случае подтверждения информации об их задержании действиям “силовиков” будет дана соответствующая правовая оценка”, – говорится в сообщении.

После обысков задержали Ансара Османова, Аметхана Абдулвапова, Марлена Мустафаева, Эрнеста Сейтосманова.

Их родственники рассказали, что обыски начались с 4 утра. При этом мобильной связи и возможности обратиться к адвокатам не было.



Стало известно, что



Ряд правозащитных организаций обеспокоен новыми обысками оккупационных силовиков. Стало известно, что во время обыска в доме Ансара Османова российские силовики подбросили запретную литературу под матрас детской кровати. В процессе обыска в доме Марлена Мустафаева тоже подбросили две небольшие книги, которые впоследствии изъяли.Ряд правозащитных организаций обеспокоен новыми обысками оккупационных силовиков.

"Во время сегодняшних обысков российские кафиры продемонстрировали неизменность репрессивных традиций... Задержанные крымские татары являются жертвами политических репрессий, которые целенаправленно проводят российские оккупационные власти в Крыму", - говорится в заявлении общественных организаций.

Известно, что Марлен Мустафаев активно помогал семьям политзаключенных. В 2017 году его незаконно оштрафовали за участие в одиночном пикете.



Ансар Османов – активист объединения "Крымская Солидарность". Он регулярно посещал судебные дела против крымских татар, преследуемых по политическим мотивам, а также предоставил свой дом для проведения интеллектуальных занятий для детей политзаключенных.



Эрнест Сейтосманов – брат арестованного Энвера Сейтосманова, приговоренного к 17 годам лишения свободы по сфабрикованному делу о якобы причастности к Хизб ут-Тахрир. Оккупационные силовики неоднократно обыскивали дом Эрнеста. Во время обыска в апреле 2021 г. в Эрнест применили грубую физическую силу.



Во время обысков семьи пытались позвонить адвокатам и активистам Крымской солидарности, однако их телефоны оказались заблокированными.



Правозащитники требуют от России:

немедленно и безоговорочно освободить Марлена Мустафаева, Эрнеста Сейтосманова, Ансара Османова, Аметхана Абдулвапова и других политзаключенных;

эффективно расследовать все случаи произвольных обысков и задержаний в Крыму, а также привлечь виновных к ответственности;

немедленно прекратить использование антитеррористического и антиэкстремистского законодательства РФ на временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя;

прекратить произвольные обыски, задержания и другие формы политического давления на лиц, осуществляющих свое право на свободу выражения мнений, свободу мысли, совести, религии и мирных собраний;

неукоснительно соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву и международному праву прав человека.

В то же время иностранные государства, международные организации, в частности участников Крымской платформы правозащитное сообщество призывает усилить давление на российские власти, чтобы добиться освобождения всех политзаключенных и остановить преследование граждан Украины в оккупированном Крыму и ввести персональные санкции в отношении “судей”, “прокуроров” и “ следователей”, причастных к политическому преследованию.