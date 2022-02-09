Задержание и незаконные обыски в Крыму: Нацполиция открыла уголовное производство против оккупационных силовиков

Прокуратура Автономной Республики Крым возбудила уголовное производство из-за обысков и задержания четырех крымских татар утром девятого февраля.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Нацполиция возбудила производство по ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса (нарушение неприкосновенности жилья). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
Как отмечается в сообщении, по результатам незаконных обысков оккупационные правоохранители в неизвестном направлении вывезли четырех крымских татар.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Нацполиция возбудила производство по ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса (нарушение неприкосновенности жилья). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
Как отмечается в сообщении, по результатам незаконных обысков оккупационные правоохранители в неизвестном направлении вывезли четырех крымских татар.
После обысков задержали Ансара Османова, Аметхана Абдулвапова, Марлена Мустафаева, Эрнеста Сейтосманова.
Их родственники рассказали, что обыски начались с 4 утра. При этом мобильной связи и возможности обратиться к адвокатам не было.
Стало известно, что во время обыска в доме Ансара Османова российские силовики подбросили запретную литературу под матрас детской кровати. В процессе обыска в доме Марлена Мустафаева тоже подбросили две небольшие книги, которые впоследствии изъяли.
Ряд правозащитных организаций обеспокоен новыми обысками оккупационных силовиков.
Известно, что Марлен Мустафаев активно помогал семьям политзаключенных. В 2017 году его незаконно оштрафовали за участие в одиночном пикете.
Ансар Османов – активист объединения "Крымская Солидарность". Он регулярно посещал судебные дела против крымских татар, преследуемых по политическим мотивам, а также предоставил свой дом для проведения интеллектуальных занятий для детей политзаключенных.
Эрнест Сейтосманов – брат арестованного Энвера Сейтосманова, приговоренного к 17 годам лишения свободы по сфабрикованному делу о якобы причастности к Хизб ут-Тахрир. Оккупационные силовики неоднократно обыскивали дом Эрнеста. Во время обыска в апреле 2021 г. в Эрнест применили грубую физическую силу.
Во время обысков семьи пытались позвонить адвокатам и активистам Крымской солидарности, однако их телефоны оказались заблокированными.
Правозащитники требуют от России:
Ансар Османов – активист объединения "Крымская Солидарность". Он регулярно посещал судебные дела против крымских татар, преследуемых по политическим мотивам, а также предоставил свой дом для проведения интеллектуальных занятий для детей политзаключенных.
Эрнест Сейтосманов – брат арестованного Энвера Сейтосманова, приговоренного к 17 годам лишения свободы по сфабрикованному делу о якобы причастности к Хизб ут-Тахрир. Оккупационные силовики неоднократно обыскивали дом Эрнеста. Во время обыска в апреле 2021 г. в Эрнест применили грубую физическую силу.
Во время обысков семьи пытались позвонить адвокатам и активистам Крымской солидарности, однако их телефоны оказались заблокированными.
Правозащитники требуют от России:
- немедленно и безоговорочно освободить Марлена Мустафаева, Эрнеста Сейтосманова, Ансара Османова, Аметхана Абдулвапова и других политзаключенных;
- эффективно расследовать все случаи произвольных обысков и задержаний в Крыму, а также привлечь виновных к ответственности;
- немедленно прекратить использование антитеррористического и антиэкстремистского законодательства РФ на временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя;
- прекратить произвольные обыски, задержания и другие формы политического давления на лиц, осуществляющих свое право на свободу выражения мнений, свободу мысли, совести, религии и мирных собраний;
- неукоснительно соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву и международному праву прав человека.
В то же время иностранные государства, международные организации, в частности участников Крымской платформы правозащитное сообщество призывает усилить давление на российские власти, чтобы добиться освобождения всех политзаключенных и остановить преследование граждан Украины в оккупированном Крыму и ввести персональные санкции в отношении “судей”, “прокуроров” и “ следователей”, причастных к политическому преследованию.
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