Задержание членов ОПГ в Киевской области: преступники открыли огонь и использовали гранату

19:43 08 декабря Киев, Украина

В Киевской области двое бойцов КОРДа получили ранения во время задержания преступников, которые подозреваются в разбойных нападениях и грабежах.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Киевской области.

“Участники организованной преступной группы, которые основательно подозреваются в совершении разбойных нападений на квартиры жителей столичной области, были задержаны в результате полицейской операции”, — говорится в сообщении.

Установлено, что возглавил преступную группировку 28-летний житель Барышевского района, он координировал действия группы, подыскивал объекты для нападений и распределял между участниками группы средства полученные преступным путем. Также, злоумышленник принимал непосредственное участие в нападениях и сбывал украденные ценности и вещи.

“Во время задержания вор начал оказывать активное сопротивление работникам полиции — пытался убежать, бросил в бойцов КОРДа гранату и открыл огонь в сторону правоохранителей. Чтобы обезвредить злоумышленника работники полиции в ответ применили оружие. Злоумышленник получил огнестрельное ранение ног, также в результате взрыва травмы получил его подельник”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что при осмотре места происшествия сотрудники полиции изъяли ряд вещественных доказательств преступной деятельности группы, среди них: пистолет и патроны к нему, гильзы, осколки гранаты, газовые баллончики, наручники, перчатки, ножи, рации, отвертки, топор, балаклавы.

Также проведен ряд неотложных обысков по месту жительства участников группы. Там полицейские изъяли автомобиль, номерные знаки, документы и технику.

“В порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины задержаны трое участников преступной группы, ими оказались жители Барышевского района 31, 29 и 28 лет. Сейчас трое участников преступной группировки помещены в изолятор временного содержания”, — добавляется в сообщении.

По факту покушения на убийство полицейских открыто уголовное производство по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.



В настоящее время решается вопрос об уведомлении задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 15 (Покушение на уголовное преступление), ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.



В ближайшее время суд изберет меры задержанным.