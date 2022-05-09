Задержание членов ОПГ в Киевской области: преступники открыли огонь и использовали гранату

В Киевской области двое бойцов КОРДа получили ранения во время задержания преступников, которые подозреваются в разбойных нападениях и грабежах.
Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Киевской области.
Установлено, что возглавил преступную группировку 28-летний житель Барышевского района, он координировал действия группы, подыскивал объекты для нападений и распределял между участниками группы средства полученные преступным путем. Также, злоумышленник принимал непосредственное участие в нападениях и сбывал украденные ценности и вещи.
Отмечается, что при осмотре места происшествия сотрудники полиции изъяли ряд вещественных доказательств преступной деятельности группы, среди них: пистолет и патроны к нему, гильзы, осколки гранаты, газовые баллончики, наручники, перчатки, ножи, рации, отвертки, топор, балаклавы.
Также проведен ряд неотложных обысков по месту жительства участников группы. Там полицейские изъяли автомобиль, номерные знаки, документы и технику.
По факту покушения на убийство полицейских открыто уголовное производство по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время решается вопрос об уведомлении задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 15 (Покушение на уголовное преступление), ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
В ближайшее время суд изберет меры задержанным.
В настоящее время решается вопрос об уведомлении задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 15 (Покушение на уголовное преступление), ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
В ближайшее время суд изберет меры задержанным.
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