Задержана жительница Волыни, которая помогала уклонистам - Госпогранслужба

15:37 27 июня Киев, Украина

Жительница Волыни разработала уникальную схему незаконного вывоза призывников за пределы страны. Сотрудники правоохранительных органов задержали 26-летнюю женщину неподалеку от одного из пунктов пропуска на Львовщине.



Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Подозреваемая была замечена в момент попытки отправить своего "клиента" за границу. За свои услуги она получила вознаграждение в размере 5500 долларов США. Преступная группа использовала слаженную схему, предварительно внося информацию в электронную систему "Шлях", которая предоставляла им возможность выезжать за пределы Украины под видом водителей, осуществляющих международные перевозки", - говорится в официальном сообщении.

При проведении обысков правоохранители изъяли значительные суммы национальной и иностранной валюты, банковские карты, компьютерное оборудование, печати и черновые записи.



/>Женщина была задержана, ей было объявлено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.