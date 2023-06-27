Задержана жительница Волыни, которая помогала уклонистам - Госпогранслужба

Жительница Волыни разработала уникальную схему незаконного вывоза призывников за пределы страны. Сотрудники правоохранительных органов задержали 26-летнюю женщину неподалеку от одного из пунктов пропуска на Львовщине.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
При проведении обысков правоохранители изъяли значительные суммы национальной и иностранной валюты, банковские карты, компьютерное оборудование, печати и черновые записи.
/>Женщина была задержана, ей было объявлено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.
/>Женщина была задержана, ей было объявлено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.
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