Задержана семейная пара: молодые супруги сбывали наркотики через Телеграм канал (ФОТО)

Задержанная семейная пара (28 и 21 лет) организовала преступную деятельность по сбыту наркотических веществ через интернет-ресурсы. Обоим грозит срок лишения свободы до 10 лет с конфискацией имущества.

Об этомсообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Столичным полицейским удалось раскрыть преступную схему злоумышленников. Посредством оперативных действий и проведения закупки через социальную сеть запрещенных наркотических веществ полиция зафиксировала противоправную деятельность молодых супругов по ст. 208 УК Украины.

В ходе следственно-оперативных работ на месте задержания были проведены санкционированные обыски, в результате которых были изъяты расфасованный каннабис, амфетамин и оборудование для майнинга криптовалюты, а именно: «пять разновидностей каннабиса, весом около 550 граммов, 50 граммов амфетамина, МДМА, кокаин, марки ЛСД, Д-метамфетамин, мефедрон и оборудование для майнинга. Кроме того, изъяли денежные средства в сумме 3 тыс. долларов США, 100 евро и 17 тыс. гривен, а деятельность Телеграм канала прекратили».

По словам оперативников, «молодые предприниматели» наладили схему сбыта запрещенных веществ через социальную сеть для своих клиентов.

Задержанным сотрудники полиции объявили о подозрении. По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 307 УК Украины – незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.