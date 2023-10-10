Задержана коллаборантка, организовавшая фейковый референдум в оккупированной Чернобаевке

16:17 10 октября Киев, Украина

СБУ задержала еще одного организатора псевдореферендума, который захватчики проводили в период оккупации правобережной Херсонщины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



Коллаборанткой оказалась 36-летняя жительница Чернобаевки, которая после захвата поселка поддержала оккупантов и пошла с ними на сотрудничество. За это получила назначение в состав созданного агрессором местного избиркома и привилегии относительно свободного передвижения по территории района.



Она выполняла указания москвы о проведении фейкового плебисцита осенью 2022 года. Для этого она обходила жилье местных жителей и агитировала их принять участие в псевдореферендуме и проголосовать в пользу страны-агрессора.



Во время таких «рейдов» коллаборантку сопровождали вооруженные оккупанты, которые помогали ей запугивать жителей поселка и «выбивать» из них «подписи» в поддержку кремля. После освобождения правобережной Херсонщины фигурантка долго пряталась от правосудия. Однако сотрудники СБУ все равно разыскали ее и задержали.



На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность, совершенная по предварительному сговору группой лиц). В настоящее время она находится под стражей.



Продолжается расследование. Злоумышленнице грозит до 10 лет тюрьмы.