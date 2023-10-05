Задержана коллаборантка на освобожденной территории Херсона

11:40 05 октября Киев, Украина

В рамках стабилизационных мероприятий в освобожденной части Херсонщины СБУ и Нацполиция задержали женщину, поддержавшую российских захватчиков.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



Фигуранткой оказалась жительница Белозерского района, которая после захвата региона поддержала российских захватчиков и предложила свою «кандидатуру» для работы в оккупационных органах.



Учитывая ее прокремлевские взгляды и наличие экономического образования, женщина была назначена «главным бухгалтером» в захваченной районной больнице, которую рашисты использовали как военный госпиталь вблизи Херсона.



На этой «должности» вражеская приспешница выполняла указания местного гауляйтера Сальдо по поводу распространения оккупационного режима в регионе. После освобождения части Херсона фигурантка осталась на территории района, она была уверена в своей невиновности. Впрочем, сотрудники СБУ ее разоблачили.



В настоящее время ей поставлено в известность о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору) и избрана мера пресечения – содержание под стражей.



Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы.



Комплексные мероприятия по разоблачению вражеской приспешницы проводили сотрудники СБУ в Херсонской области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве областной прокуратуры.