СБУ задержала информатора российского депутата в Херсоне

В Херсоне киберспециалисты Службы безопасности Украины задержали информаторку депутата госдумы рф Игоря Кастюкевича, которого кремль назначил одним из "кураторов" временно оккупированной части этого региона.
Эта женщина, живущая в местности, оказалась злоумышленницей. Во время оккупации областного центра она подписалась на одну из социальных сетей российского депутата.
После освобождения города, она предложила свою "помощь" депутату в корректировке вражеских ударов по объектам украинских вооруженных сил. Она скрытно передвигалась по улицам и фиксировала местоположения боевых подразделений украинских защитников.
Собранные сведения передавались депутату в виде текстовой информации с указанием точных местоположений. Далее эти данные использовались в штабе Южного военного округа Вооруженных сил россии для планирования обстрелов Херсона.
Летом текущего года, по имеющимся данным, вражеский информатор был причастен к корректировке российских ударов по городу, используя реактивные системы залпового огня.
В результате успешной спецоперации СБУ, информаторка была задержана в попытке передачи новых разведывательных данных депутату из агрессорской страны.
Во время обыска у задержанной был изъят мобильный телефон с доказательствами её участия в подрывной деятельности в пользу россии.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности предъявили фигурантке обвинение по части 3 статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины, которая касается несанкционированного распространения информации о передвижении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов на территории Украины, а также о движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины (ВСУ).
В настоящее время она находится под стражей, и расследование продолжается для выявления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит до 12 лет лишения свободы в случае признания виновной.
Эта женщина, живущая в местности, оказалась злоумышленницей. Во время оккупации областного центра она подписалась на одну из социальных сетей российского депутата.
После освобождения города, она предложила свою "помощь" депутату в корректировке вражеских ударов по объектам украинских вооруженных сил. Она скрытно передвигалась по улицам и фиксировала местоположения боевых подразделений украинских защитников.
Собранные сведения передавались депутату в виде текстовой информации с указанием точных местоположений. Далее эти данные использовались в штабе Южного военного округа Вооруженных сил россии для планирования обстрелов Херсона.
Летом текущего года, по имеющимся данным, вражеский информатор был причастен к корректировке российских ударов по городу, используя реактивные системы залпового огня.
В результате успешной спецоперации СБУ, информаторка была задержана в попытке передачи новых разведывательных данных депутату из агрессорской страны.
Во время обыска у задержанной был изъят мобильный телефон с доказательствами её участия в подрывной деятельности в пользу россии.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности предъявили фигурантке обвинение по части 3 статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины, которая касается несанкционированного распространения информации о передвижении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов на территории Украины, а также о движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины (ВСУ).
В настоящее время она находится под стражей, и расследование продолжается для выявления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит до 12 лет лишения свободы в случае признания виновной.
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