Задержана группировка, терроризировавшая жителей Харьковщины

15:07 18 ноября Киев, Украина

На Харьковщине задержана группа лиц, которая путем угроз и запугиваний требовала от сограждан высокие проценты по кредитам . Для получения необходимой суммы, так называемые террористы прибегали к помощи местных бывших заключенных.



Об этом сообщил на своей странице в Facebook начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.