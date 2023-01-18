Задержана группа лиц, помогавших уклонистам перейти госграницу

Правоохранители в Одесской области задержали группу лиц планировавших незаконно переправить граждан Украины через госграницу. Об этом 18 января сообщает пресс-служба МВД Украины.
Отмечается также, что после этого пограничники произвели два предупредительных выстрела в воздух. Беглец остановился и предоставил легковушку для проверки. В обеих машинах находились четыре гражданина Украины, которые планировали противоправно выехать в Молдову. За услуги организатор просил с каждого $4 тыс.
В МВД добавляют, что по прибытии в Одессу "путешественников" встретили пособники на двух авто, которыми и отправились к границе.
В МВД добавляют, что по прибытии в Одессу "путешественников" встретили пособники на двух авто, которыми и отправились к границе.
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