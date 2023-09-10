Задержана группа "благотворителей", торговавшая машинами для ВСУ

12:07 10 сентября Киев, Украина

Совместными усилиями полиции и СБУ в Киевской области была пресечена деятельность "псевдо-благотворительной" организации. Задержаны члены преступной группировки, которые продавали гуманитарную помощь и незаконно заработали более 600 тысяч грн. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Полицейские установили, что организовал преступную схему ввоза автомобилей через границу и продажи их в Украине руководитель благотворительной организации.

"Имея льготы на ввоз товара из-за границы, решил воспользоваться ими для собственного обогащения. Чтобы реализовать свой корыстный план, привлек жену и жителя Белой Церкви. Организатор и сообщник завозили транспортные средства как гуманитарную помощь для последующей безвозмездной передачи военным. Используя такую "схему", дельцы завозили авто по нулевому растаможиванию. В дальнейшем внедорожники и микроавтобусы доводили до презентабельного вида и выставляли на продажу на специализированной интернет-площадке», - говорится в сообщении.

Жена организатора и сообщник вели переговоры, готовили документы, показывали авто потенциальным покупателям и проводили с ними все необходимые расчеты.

"Правоохранители задержали фигурантов за продажу четырех авто, ввезенных в качестве гуманитарной помощи и оформленных на благотворительную организацию. За них участники сделки получили почти 16 000 евро", - сообщили в МВД.

Во время обысков изъято 28 легковых и грузовых автомобилей, большинство из которых – на иностранной регистрации.

Ранее сообщалось, что во Львове исчезла гуманитарная помощь из США на 33,6 млн. гривен.