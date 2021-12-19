Задержана банда "элитных" грабителей

Полиция разоблачила организованную вооруженную группу, которая занималась разбойными нападениями под Киевом.
Под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области сообщено о подозрении четырем участникам организованной вооруженной группы – банды по фактам бандитизма и совершения разбойных нападений на домовладения граждан на территории Киевской области (ст. 257, ч. 4 ст. 187 УК Украины).
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.
В рамках расследования уголовного производства по местам проживания злоумышленников проведены обыски, в ходе которых обнаружено и изъято оружие, средства конспирации, транспортные средства, которыми пользовались преступники во время разбойных нападений, а также награбленное имущество потерпевших.
Спецоперация по задержанию участников вооруженной группы проведена прокурорами Киевской области совместно с сотрудниками полиции.
Задержание лиц проводилось в разных районах области.
В случае доказательства вины злоумышленникам грозит наказание сроком до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии