Задержана банда "элитных" грабителей

14:10 14 Июль Киев, Украина

Полиция разоблачила организованную вооруженную группу, которая занималась разбойными нападениями под Киевом.



Под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области сообщено о подозрении четырем участникам организованной вооруженной группы – банды по фактам бандитизма и совершения разбойных нападений на домовладения граждан на территории Киевской области (ст. 257, ч. 4 ст. 187 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

"По данным следствия, участники банды длительное время собирали информацию о потерпевших, их образ жизни, транспортные средства, на которых они передвигаются, наличие охраны и места проживания. После чего, подозреваемые проникали в элитные домовладения и, угрожая оружием и физической расправой, выносили денежные средства и драгоценности", - рассказали в прокуратуре.

В рамках расследования уголовного производства по местам проживания злоумышленников проведены обыски, в ходе которых обнаружено и изъято оружие, средства конспирации, транспортные средства, которыми пользовались преступники во время разбойных нападений, а также награбленное имущество потерпевших.

Спецоперация по задержанию участников вооруженной группы проведена прокурорами Киевской области совместно с сотрудниками полиции.



Задержание лиц проводилось в разных районах области.



В случае доказательства вины злоумышленникам грозит наказание сроком до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.