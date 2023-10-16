Задержана агентка россии, помогавшая корректировать атаки на Херсон

10:42 16 октября Киев, Украина

Служба безопасности Украины выявила агентку россии, участвующую в корректировке воздушных атак рашистов на Херсон





Установлено, что после вражеских обстрелов злоумышленница фиксировала места прилетов и их последствия, а затем отправляла соответствующий отчет агрессору. По этим данным, захватчики могли корректировать обстрелы по критической, социальной и жилищной инфраструктуре областного центра, а также по местам дислокации украинских войск.



Такая «деятельность» злоумышленницы позволяла оккупантам наводить огонь и получать результаты о возможных поражениях. Для ударов по городу захватчики использовали реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию и дроны-камикадзе.



Сотрудники СБУ установили личность корректировщицы, разыскали ее и задержали в собственном доме.



По данным следствия, российским агентом оказалась местная жительница, которая с июня этого года по собственной инициативе начала работать на врага. Фигурантка вышла на администратора одной из соцсетей и предложила ему свою помощь в войне против Украины. Последующую Об этом сообщает пресс-служба СБУ Установлено, что после вражеских обстрелов злоумышленница фиксировала места прилетов и их последствия, а затем отправляла соответствующий отчет агрессору. По этим данным, захватчики могли корректировать обстрелы по критической, социальной и жилищной инфраструктуре областного центра, а также по местам дислокации украинских войск.Такая «деятельность» злоумышленницы позволяла оккупантам наводить огонь и получать результаты о возможных поражениях. Для ударов по городу захватчики использовали реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию и дроны-камикадзе.Сотрудники СБУ установили личность корректировщицы, разыскали ее и задержали в собственном доме.По данным следствия, российским агентом оказалась местная жительница, которая с июня этого года по собственной инициативе начала работать на врага. Фигурантка вышла на администратора одной из соцсетей и предложила ему свою помощь в войне против Украины. Последующую

коммуникацию осуществляли с использованием анонимного чата в мессенджере.

Во время обыска по месту жительства задержанной обнаружен мобильный телефон, который она использовала для переписки с агрессором.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, ученая в условиях военного положения).



В настоящее время она находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит пожизненное заключение.