Задержан житель Днепра, наводивший ракеты на ТЭС

Контрразведка Службы безопасности разоблачила вражеского приспешника в ходе контрдиверсионных мероприятий на Днепропетровщине.
Об этом 10 января сообщает пресс-служба СБУ.
Работая в местной фармацевтической компании, мужчина занимался поставками лекарственных препаратов, во время которых собирал разведданные о подразделениях ВСУ. В первую очередь, он пытался выявить боевые позиции сил противовоздушной обороны и расположения штабов оперативного командования украинских войск. Также мужчина передавал агрессору локации местных объектов тепло- и энергообеспечения.
Полученные сведения передавал оккупантам через закрытые каналы связи в виде фото с привязкой к местности и подробным описанием.
Установлено, что вражеский агент отчитывался сотрудникам российского ГРУ о последствиях воздушных атак по этим объектам, в частности по Приднепровской ТЭС.
Контрразведчики СБУ задержали его на попытке сбора разведывательной информации об украинских объектах.
Во время обысков по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили мобильные телефоны с перепиской с представителем российской спецслужбы.
Приспешнику врага сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). По ходатайству СБУ суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Следственно-оперативные действия проводили сотрудники СБУ Днепропетровской области при процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры.
Об этом 10 января сообщает пресс-служба СБУ.
Работая в местной фармацевтической компании, мужчина занимался поставками лекарственных препаратов, во время которых собирал разведданные о подразделениях ВСУ. В первую очередь, он пытался выявить боевые позиции сил противовоздушной обороны и расположения штабов оперативного командования украинских войск. Также мужчина передавал агрессору локации местных объектов тепло- и энергообеспечения.
Полученные сведения передавал оккупантам через закрытые каналы связи в виде фото с привязкой к местности и подробным описанием.
Установлено, что вражеский агент отчитывался сотрудникам российского ГРУ о последствиях воздушных атак по этим объектам, в частности по Приднепровской ТЭС.
Контрразведчики СБУ задержали его на попытке сбора разведывательной информации об украинских объектах.
Во время обысков по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили мобильные телефоны с перепиской с представителем российской спецслужбы.
Приспешнику врага сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). По ходатайству СБУ суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Следственно-оперативные действия проводили сотрудники СБУ Днепропетровской области при процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры.
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