18:31 14 августа Киев, Украина

В Хмельницкой области правоохранительные органы задержали военнослужащего ТЦК, который разработал оригинальную схему выдачи поддельных справок о негодности к воинской службе.



Об этом стало известно из пресс-релиза Департамента стратегических расследований Нацполиции.



Следствие выяснило, что под покровительством врачей ВВК, фигурант организовал альянс, направленный на сокрытие призывников от службы. С его посредничеством достигалось положительное решение военной комиссии о негодности к службе, что позволяло исключать будущих призывников из списков военкомата по медицинским показателям.



Кроме того, заядлым уклонистам предоставлялись поддельные документы, подтверждающие их непригодность к долгосрочной службе в рядах Вооруженных сил Украины.



За всестороннюю помощь в уклонении от службы военнослужащий ТЦК взимал плату, размер которой достигал 4500 долларов США. Это эквивалентно почти 170 тысячам гривен по текущему обменному курсу.



На 11 августа была спланирована операция по задержанию представителя ТЦК. Полицейские в сотрудничестве с агентами СБУ оперативно задержали нарушителя в момент передачи взятки. Крупная сумма в размере 4500 долларов США была изъята среди доказательств, подтверждающих действия фигуранта.



Подозреваемому, представителю ТЦК, было объявлено о подозрении в коррупционных действиях. Суд решил оставить его под стражей, установив залог в размере около 215 000 гривен.



Кроме того, в связи с обнаруженными нарушениями, данному лицу было временно запрещено занимать свою должность, по мнению представителей полиции.



Согласно законодательству, предусмотрены серьезные наказания, включая лишение свободы от трех до восьми лет, а также конфискация имущества.