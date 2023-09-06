Задержан ветеран разведки: антиукраинские нарративы среди детей

15:23 06 сентября Киев, Украина





Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины



Мужчина, во время занятий по искусствоведению, не стеснялся высказывать антиукраинские утверждения, соответствующие кремлевской пропаганде. Среди его высказываний были такие как: "Войну с рф начала Украина...", "...она еще долго будет продолжаться, ведь это выгодно украинской власти", "Одесса и Донбасс - территории рф и всегда ими будут", "украинские военные обстреливают гражданское население...". В Одесской области пограничники задержали ветерана военной разведки, который оказался активным сторонником россии и распространял антиукраинские нарративы среди детей, в местной детской школе где он работал учителем искусства.Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Мужчина, во время занятий по искусствоведению, не стеснялся высказывать антиукраинские утверждения, соответствующие кремлевской пропаганде. Среди его высказываний были такие как: "Войну с рф начала Украина...", "...она еще долго будет продолжаться, ведь это выгодно украинской власти", "Одесса и Донбасс - территории рф и всегда ими будут", "украинские военные обстреливают гражданское население...".

Мужчина надеялся, что путем глорификации путинского режима и обвинения Украины в начале войны он сможет воздействовать на молодое поколение и создать пророссийскую симпатию.



Помимо этого, правоохранительные органы выявили, что у него было множество подписок на телеграмм-каналы российской пропаганды, а в ходе обыска изъяли мобильный телефон с доказательствами его подрывной деятельности в отношении Украины.



Этому стороннику русского мира грозит до восьми лет лишения свободы.