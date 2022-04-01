Задержан убийца молодой девушки, которого полиция разыскивала с прошлого воскресенья

21:31 06 ноября Киев, Украина

Полиция Кировоградской области задержала 23-летнего парня, которого благодаря обнародованному в социальных сетях видео опознали местные жители и заявили в органы.

Об этом сообщили в отделении полиции.

В минувшее воскресенье около полуночи девушка возвращалась домой. Ее изуродованное тело нашли на следующий день в нескольких метрах от дороги. Подозреваемого в убийстве зафиксировала камера видеонаблюдения. Благодаря обнародованию этого видео мужчину узнали.



Подозреваемый - 23-летний мужчина, который недавно переехал в город Малая Виска в дом своей бабушки. Сейчас он задержан. Свою вину признал. А вот мотивы преступления правоохранители еще выясняют.