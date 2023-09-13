Задержан сторонник рашизма в Одессе за сотрудничество с россией - СБУ

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали в Одессе сторонника рашизма, который пытался установить связи с российскими спецслужбами с целью предоставления им информации о действиях украинских защитников.
Инцидент начался, когда данный фигурант обратился к администратору одного из прокремлевских каналов в Telegram, специализирующегося на распространении информации о движении вооруженных сил Украины.
Для получения разведывательной информации, этот житель Одессы предпринял попытку "взломать" телефон своей знакомой, которая служит в украинской армии, а ее муж – комбат-артиллерист Вооруженных Сил Украины на восточном фронте.
По данным следствия, женщина временно находилась в Одессе, приехав из Краматорска, чтобы навестить своих родственников. Узнав о ее военной службе, фигурант попытался получить "инструкцию" от российских спецслужб о том, как взломать устройство защитницы.
Однако благодаря оперативным действиям сотрудников Службы безопасности Украины, российский информатор был выявлен и его преступные намерения предотвращены.
Помимо этого, в ходе операции Служба безопасности получила информацию о том, что фигурант собирал разведданные о местонахождении систем ПВО в Одесской области. Для этой цели он регулярно обследовал область и консультировался "втемную" со своими связями.
На основании представленных доказательств следователи СБУ предъявили ему обвинение по части 2 статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движении и размещении Вооруженных Сил Украины).
На данный момент злоумышленник находится под стражей и может быть осужден на срок до 8 лет лишения свободы.
Инцидент начался, когда данный фигурант обратился к администратору одного из прокремлевских каналов в Telegram, специализирующегося на распространении информации о движении вооруженных сил Украины.
Для получения разведывательной информации, этот житель Одессы предпринял попытку "взломать" телефон своей знакомой, которая служит в украинской армии, а ее муж – комбат-артиллерист Вооруженных Сил Украины на восточном фронте.
По данным следствия, женщина временно находилась в Одессе, приехав из Краматорска, чтобы навестить своих родственников. Узнав о ее военной службе, фигурант попытался получить "инструкцию" от российских спецслужб о том, как взломать устройство защитницы.
Однако благодаря оперативным действиям сотрудников Службы безопасности Украины, российский информатор был выявлен и его преступные намерения предотвращены.
Помимо этого, в ходе операции Служба безопасности получила информацию о том, что фигурант собирал разведданные о местонахождении систем ПВО в Одесской области. Для этой цели он регулярно обследовал область и консультировался "втемную" со своими связями.
На основании представленных доказательств следователи СБУ предъявили ему обвинение по части 2 статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движении и размещении Вооруженных Сил Украины).
На данный момент злоумышленник находится под стражей и может быть осужден на срок до 8 лет лишения свободы.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии