Задержан солдат, расстрелявший сегодня утром своих сослуживцев. Видео расстрела

10:46 27 Январь Киев, Украина





Он несколько раз бегал в шкаф, пополняя боеприпасы и провел контрольные выстрелы по своим сослуживцам.



Напомним, сегодня рано утром на территории Южного машиностроительного завода («Южмаш») произошла трагедия.



Солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич, как выяснилось является нацгвардейцем из Измаила Одесской области, при выдаче оружия, по неустановленным на данный момент причинам из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих Нацгвардии , после чего с оружием скрылся. В результате этого пять человек погибли, а еще пятеро получили тяжелые ранения.



В В сети появилось видео расстрела . Солдат-срочник дождался, пока начальник караула и помощник откроют комнату хранения оружия и шкаф с боеприпасами и открыл огонь по офицеру и сержанту.Он несколько раз бегал в шкаф, пополняя боеприпасы и провел контрольные выстрелы по своим сослуживцам.Напомним, сегодня рано утром на территории Южного машиностроительного завода («Южмаш») произошла трагедия.Солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич, как выяснилось является нацгвардейцем из Измаила Одесской области, при выдаче оружия, по неустановленным на данный момент причинам из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих Нацгвардии , после чего с оружием скрылся. В результате этого пять человек погибли, а еще пятеро получили тяжелые ранения. Днепропетровской и соседних областях в срочном порядке была введена полицейская спецоперация перехват. Силовикам удалось арестовать вооруженного в городе Подгородное

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, в каком состоянии находятся потерпевшие солдаты, получившие ранения от своего боевого товарища.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.



Девушка получила ранение в колено, плечо и самое тяжелое – в живот. В настоящее время хирурги больницы Мечникова борются за ее жизнь. Она потеряла более трех литров крови.



Еще один военнослужащий получил ранение в брюшную полость, он также находится в тяжелом состоянии.



Жизнь других двоих раненых, доставленных в больницу Мечникова, по оценкам врачей вне опасности.



В тяжелом состоянии также военнослужащий Национальной гвардии, доставленный в 16 городскую больницу. У него ранение в грудь, бедро и плечо.