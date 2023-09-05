Задержан российский информатор, охотившийся за украинской артиллерией под Авдеевкой - СБУ

11:44 14 августа Киев, Украина





Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.



В начале августа этого года фигурант получил от своего российского "куратора" первоочередное задание - выявить боевые позиции реактивной и ствольной артиллерии ВСУ на Авдеевском направлении. Также пособник агрессора скрыто фиксировал количество и виды тяжелой бронетехники ВСУ, которая двигалась на переднюю линию восточного фронта. Кроме того, он "сливал" российской спецслужбе информацию о наличии защитных инженерных сооружений вблизи местных железнодорожных станций и мостов. Служба безопасности Украины (СБУ) задержала российского информатора, который "охотился" за позициями украинской артиллерии под Авдеевкой. Злоумышленник был на прямой связи с кадровым сотрудником главного управления генерального штаба вс рф (более известного как гру).Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.В начале августа этого года фигурант получил от своего российского "куратора" первоочередное задание - выявить боевые позиции реактивной и ствольной артиллерии ВСУ на Авдеевском направлении. Также пособник агрессора скрыто фиксировал количество и виды тяжелой бронетехники ВСУ, которая двигалась на переднюю линию восточного фронта. Кроме того, он "сливал" российской спецслужбе информацию о наличии защитных инженерных сооружений вблизи местных железнодорожных станций и мостов.

По имеющимся данным, развединформация нужна была захватчикам для планирования боевых операций, в том числе относительно попыток огневого поражения позиций украинской артиллерии.



Сотрудники СБУ задержали злоумышленника "на горячем", когда он осуществлял доразведку местности вблизи одного из инфраструктурных объектов.



Как установило следствие, вражеским информатором оказался житель Покровска, которого российская военная разведка дистанционно привлекла к сотрудничеству в пользу рф. В поле зрения агрессора он попал из-за своих регулярных антиукраинских сообщений в запрещенной соцсети "Одноклассники". Связь с оккупантами поддерживал через собственный аккаунт, с которого регистрировался в российских пабликах.



В "отчетах" российской спецслужбе информатор подробно описывал объекты наблюдения и их геолокацию с привязкой к местности.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (предоставление вооруженным формированиям государства-агрессора помощи в ведении боевых действий против Вооруженных Сил Украины).



Сейчас он находится под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.



Контрдиверсионные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.