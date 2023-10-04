Задержан прокурор Фастовской окружной прокуратуры по обвинению во взяточничестве

14:45 04 октября Киев, Украина

В Киевской области задержан прокурор Фастовской окружной прокуратуры сотрудниками Государственного бюро расследований и Службы безопасности. Ему предъявляют обвинение в получении взятки.



Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.



По данным следствия, прокурор был задействован в коррупционной схеме, в рамках которой он требовал и получил две части взятки от представителя субъекта хозяйственной деятельности. Сначала ему передали 15 тысяч долларов на предыдущей встрече, а затем, при задержании 3 октября, он ожидал получить еще 15 тысяч долларов за закрытие другого уголовного производства.



Правоохранительные органы провели обыски в местах жительства и работы задержанного. В настоящее время готовится уголовное обвинение в получении неправомерной выгоды должностным лицом. В случае осуждения, прокурору грозит лишение свободы на срок до 12 лет.