Задержан предприниматель, организовывавший незаконный выезд призывников из Украины

18:29 20 октября Киев, Украина

В Одесской области правоохранители задержали предпринимателя-перевозчика, который организовывал незаконный выезд мужчин призывного возраста из Украины.



Информацию об этом распространила пресс-служба Национальной полиции 20 октября.



Предприниматель, который специализируется на международных пассажирских перевозках, помогал мужчинам призывного возраста покинуть Украину, пересекая границы с Румынией и Молдовой через различные пункты пропуска.



Для осуществления этой незаконной деятельности, мужчина фиктивно зарегистрировал их как водителей и внес соответствующие данные в информационную базу "Шлях". В роли резервных водителей международных рейсов, эти мужчины могли легко покидать территорию Украины. В результате расследования выяснилось, что с июня 2022 по май 2023 года через данную схему незаконно выехали за границу 18 мужчин в возрасте от 23 до 57 лет.



Полиция задержала преступника в Измаиле и провела обыски по местам проживания предпринимателя, а также в офисах предприятия, где могли присутствовать лица, связанные с этой преступной сделкой.