Задержан предатель, планировавший атаку на СБУ и оборонный завод в Николаеве

11:57 04 июля Киев, Украина





Об этом сообщает Служба безопасности Украины.



По собранной информации, агент предоставлял точные координаты этих объектов вражеской стороне, а также предлагал использовать российские ракеты "Кинжал" для нанесения ударов.



Также он собирал разведданные о местонахождении и передвижении других военных подразделений в окраинах южного региона.



Дополнительно, агент предоставлял геолокации объектов гражданской инфраструктуры вражеским силам.



В случае успешного выполнения задач, ФСБ обещала агенту денежное вознаграждение, которое он надеялся получить на свою банковскую карточку.



Однако, оперативники СБУ сорвали планы противника, своевременно раскрыли преступные действия и задержали агента. У него был изъят гаджет с доказательствами его связи с ФСБ.



По данным следствия, преступником оказался местный житель, который был завербован российской спецслужбой в начале вторжения.



Он попал на поле зрения агрессора из-за распространения антиукраинских комментариев в прокремлевских Телеграм-каналах и призывов нанести ракетный удар по военным объектам Николаева.



Согласно собранным доказательствам, следователи Службы безопасности предъявили задержанному обвинения по двум статьям Уголовного кодекса Украины: Контрразведка Службы безопасности выявила и задержала еще одного агента ФСБ рф, действовавшего в Николаеве . Он замышлял новую воздушную атаку на оборонные заводы и здание СБУ в этом регионе.Об этом сообщает Служба безопасности Украины.По собранной информации, агент предоставлял точные координаты этих объектов вражеской стороне, а также предлагал использовать российские ракеты "Кинжал" для нанесения ударов.Также он собирал разведданные о местонахождении и передвижении других военных подразделений в окраинах южного региона.Дополнительно, агент предоставлял геолокации объектов гражданской инфраструктуры вражеским силам.В случае успешного выполнения задач, ФСБ обещала агенту денежное вознаграждение, которое он надеялся получить на свою банковскую карточку.Однако, оперативники СБУ сорвали планы противника, своевременно раскрыли преступные действия и задержали агента. У него был изъят гаджет с доказательствами его связи с ФСБ.По данным следствия, преступником оказался местный житель, который был завербован российской спецслужбой в начале вторжения.Он попал на поле зрения агрессора из-за распространения антиукраинских комментариев в прокремлевских Телеграм-каналах и призывов нанести ракетный удар по военным объектам Николаева.Согласно собранным доказательствам, следователи Службы безопасности предъявили задержанному обвинения по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

Статья 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) часть 2;

Статья 15 часть 2, статья 27 часть 5, статья 28 часть 2, статья 438 часть 1 (законченное покушение на пособничество в нарушении законов и обычаев войны).

Предателю было применено заключение под стражу как мера пресечения. Расследование продолжается для полного выяснения обстоятельств преступления. В случае признания виновным, ему грозит пожизненное заключение.