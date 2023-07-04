Задержан предатель, планировавший атаку на СБУ и оборонный завод в Николаеве

Контрразведка Службы безопасности выявила и задержала еще одного агента ФСБ рф, действовавшего в Николаеве. Он замышлял новую воздушную атаку на оборонные заводы и здание СБУ в этом регионе.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
По собранной информации, агент предоставлял точные координаты этих объектов вражеской стороне, а также предлагал использовать российские ракеты "Кинжал" для нанесения ударов.
Также он собирал разведданные о местонахождении и передвижении других военных подразделений в окраинах южного региона.
Дополнительно, агент предоставлял геолокации объектов гражданской инфраструктуры вражеским силам.
В случае успешного выполнения задач, ФСБ обещала агенту денежное вознаграждение, которое он надеялся получить на свою банковскую карточку.
Однако, оперативники СБУ сорвали планы противника, своевременно раскрыли преступные действия и задержали агента. У него был изъят гаджет с доказательствами его связи с ФСБ.
По данным следствия, преступником оказался местный житель, который был завербован российской спецслужбой в начале вторжения.
Он попал на поле зрения агрессора из-за распространения антиукраинских комментариев в прокремлевских Телеграм-каналах и призывов нанести ракетный удар по военным объектам Николаева.
Согласно собранным доказательствам, следователи Службы безопасности предъявили задержанному обвинения по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
По собранной информации, агент предоставлял точные координаты этих объектов вражеской стороне, а также предлагал использовать российские ракеты "Кинжал" для нанесения ударов.
Также он собирал разведданные о местонахождении и передвижении других военных подразделений в окраинах южного региона.
Дополнительно, агент предоставлял геолокации объектов гражданской инфраструктуры вражеским силам.
В случае успешного выполнения задач, ФСБ обещала агенту денежное вознаграждение, которое он надеялся получить на свою банковскую карточку.
Однако, оперативники СБУ сорвали планы противника, своевременно раскрыли преступные действия и задержали агента. У него был изъят гаджет с доказательствами его связи с ФСБ.
По данным следствия, преступником оказался местный житель, который был завербован российской спецслужбой в начале вторжения.
Он попал на поле зрения агрессора из-за распространения антиукраинских комментариев в прокремлевских Телеграм-каналах и призывов нанести ракетный удар по военным объектам Николаева.
Согласно собранным доказательствам, следователи Службы безопасности предъявили задержанному обвинения по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- Статья 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) часть 2;
- Статья 15 часть 2, статья 27 часть 5, статья 28 часть 2, статья 438 часть 1 (законченное покушение на пособничество в нарушении законов и обычаев войны).
Предателю было применено заключение под стражу как мера пресечения. Расследование продолжается для полного выяснения обстоятельств преступления. В случае признания виновным, ему грозит пожизненное заключение.
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