Задержан настоятель УПЦ МП за продажу оружия оккупантов - СБУ

Служба безопасности и Национальная полиция Херсонщины задержала настоятеля одного из храмов УПЦ Московского Патриархата (УПЦ МП). Он организовывал продажу оружия и боеприпасов, оставшихся после бегства оккупантов.
Информацию об этом 26 сентября предоставила пресс-служба Службы безопасности Украины.
По данным службы, клирик скрывал вражеские арсеналы в двух складах. Один из них был обнаружен прямо на стройплощадке нового храма УПЦ МП в Херсоне.
Сотрудники Службы безопасности задокументировали задержание священника, "на горячем", поэтапно фиксируя его попытку продать два переносных зенитно-ракетных комплекса "Игла" вместе с комплектующими. Кроме того, он предлагал приобрести боеприпасы для ручных противотанковых гранатометов РПГ-7.
Суммарная стоимость такого вооружения, предложенного священником, составила 115 тысяч гривен.
По информации службы, фигурант заводил своих клиентов через личные связи, включая криминальные круги. Попадание этого оружия в руки представителей преступного мира могло бы создать угрозу для внутренней безопасности в Херсоне, особенно из-за возможных провокаций со стороны российских спецслужб.
При обыске склада на стройплощадке нового храма УПЦ МП в Херсоне было изъято пять выстрелов и два пороховых заряда для гранатометов.
Второй склад был обнаружен в подвале девятиэтажного дома, где священник хранил пулемет и автомат Калашникова с комплектующими, а также три боевые гранаты Ф-1 и почти 7000 патронов к автоматическому оружию, включая крупнокалиберные патроны.
Священнику было предъявлено обвинение в незаконном обращении с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами. Суд решил оставить его под стражей, а за совершенные преступления ему грозит до семи лет тюремного заключения.
Весь изъятый арсенал будет направлен на экспертизу и, впоследствии, передан на нужды Вооруженных Сил Украины.
Информацию об этом 26 сентября предоставила пресс-служба Службы безопасности Украины.
По данным службы, клирик скрывал вражеские арсеналы в двух складах. Один из них был обнаружен прямо на стройплощадке нового храма УПЦ МП в Херсоне.
Сотрудники Службы безопасности задокументировали задержание священника, "на горячем", поэтапно фиксируя его попытку продать два переносных зенитно-ракетных комплекса "Игла" вместе с комплектующими. Кроме того, он предлагал приобрести боеприпасы для ручных противотанковых гранатометов РПГ-7.
Суммарная стоимость такого вооружения, предложенного священником, составила 115 тысяч гривен.
По информации службы, фигурант заводил своих клиентов через личные связи, включая криминальные круги. Попадание этого оружия в руки представителей преступного мира могло бы создать угрозу для внутренней безопасности в Херсоне, особенно из-за возможных провокаций со стороны российских спецслужб.
При обыске склада на стройплощадке нового храма УПЦ МП в Херсоне было изъято пять выстрелов и два пороховых заряда для гранатометов.
Второй склад был обнаружен в подвале девятиэтажного дома, где священник хранил пулемет и автомат Калашникова с комплектующими, а также три боевые гранаты Ф-1 и почти 7000 патронов к автоматическому оружию, включая крупнокалиберные патроны.
Священнику было предъявлено обвинение в незаконном обращении с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами. Суд решил оставить его под стражей, а за совершенные преступления ему грозит до семи лет тюремного заключения.
Весь изъятый арсенал будет направлен на экспертизу и, впоследствии, передан на нужды Вооруженных Сил Украины.
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