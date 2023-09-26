Задержан настоятель УПЦ МП за продажу оружия оккупантов - СБУ

12:10 26 сентября Киев, Украина

Служба безопасности и Национальная полиция Херсонщины задержала настоятеля одного из храмов УПЦ Московского Патриархата (УПЦ МП). Он организовывал продажу оружия и боеприпасов, оставшихся после бегства оккупантов.

Информацию об этом 26 сентября предоставила пресс-служба Службы безопасности Украины.

По данным службы, клирик скрывал вражеские арсеналы в двух складах. Один из них был обнаружен прямо на стройплощадке нового храма УПЦ МП в Херсоне.

Сотрудники Службы безопасности задокументировали задержание священника, "на горячем", поэтапно фиксируя его попытку продать два переносных зенитно-ракетных комплекса "Игла" вместе с комплектующими. Кроме того, он предлагал приобрести боеприпасы для ручных противотанковых гранатометов РПГ-7.

Суммарная стоимость такого вооружения, предложенного священником, составила 115 тысяч гривен.

По информации службы, фигурант заводил своих клиентов через личные связи, включая криминальные круги. Попадание этого оружия в руки представителей преступного мира могло бы создать угрозу для внутренней безопасности в Херсоне, особенно из-за возможных провокаций со стороны российских спецслужб.

При обыске склада на стройплощадке нового храма УПЦ МП в Херсоне было изъято пять выстрелов и два пороховых заряда для гранатометов.

Второй склад был обнаружен в подвале девятиэтажного дома, где священник хранил пулемет и автомат Калашникова с комплектующими, а также три боевые гранаты Ф-1 и почти 7000 патронов к автоматическому оружию, включая крупнокалиберные патроны.

Священнику было предъявлено обвинение в незаконном обращении с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами. Суд решил оставить его под стражей, а за совершенные преступления ему грозит до семи лет тюремного заключения.

Весь изъятый арсенал будет направлен на экспертизу и, впоследствии, передан на нужды Вооруженных Сил Украины.