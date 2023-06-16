Задержан настоятель монастыря в Мелитополе за помощь оккупантам и пропаганду

Информация появилась о задержании настоятеля монастыря в Мелитополе, который оказывал помощь оккупантам и активно участвовал в проведении пропагандистских акций против Украины, как сообщает прокуратура Запорожской области.
Предъявлены обвинения настоятелю монастыря в Мелитополе, входящего в состав Запорожской епархии УПЦ (МП), в связи с его коллаборационистской деятельностью (статьи 111-1, пункты 5 и 6 Уголовного кодекса Украины).
По данным следствия, священник активно способствовал укреплению оккупационной власти на территории Мелитопольского района и, начиная с августа 2022 года, активно участвовал в проведении пропагандистских мероприятий против Украины.
В ходе публичных выступлений настоятель призывал местных жителей оккупированного Мелитополя поддержать незаконный референдум о присоединении к россии.
Кроме того, он вместе с другими представителями московского патриархата присутствовал на "церемонии" объявления незаконной аннексии Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей россией.
Отмечается, что Украинским Советом национальной безопасности и обороны введены персональные санкции в отношении подозреваемого на пять лет.
Предъявлены обвинения настоятелю монастыря в Мелитополе, входящего в состав Запорожской епархии УПЦ (МП), в связи с его коллаборационистской деятельностью (статьи 111-1, пункты 5 и 6 Уголовного кодекса Украины).
По данным следствия, священник активно способствовал укреплению оккупационной власти на территории Мелитопольского района и, начиная с августа 2022 года, активно участвовал в проведении пропагандистских мероприятий против Украины.
В ходе публичных выступлений настоятель призывал местных жителей оккупированного Мелитополя поддержать незаконный референдум о присоединении к россии.
Кроме того, он вместе с другими представителями московского патриархата присутствовал на "церемонии" объявления незаконной аннексии Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей россией.
Отмечается, что Украинским Советом национальной безопасности и обороны введены персональные санкции в отношении подозреваемого на пять лет.
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